Previsão do tempo: Capital paulista pode ter a manhã mais fria do ano nesta quarta (25)

1900 municípios estão em alerta para queda acentuada nas temperaturas. Nesta quarta-feira (25) pode gear de novo em boa parte da região Sul, sul de Mato Grosso do Sul, interior e leste paulista e no sul de Minas Gerais. Em pontos do norte da grande São Paulo, há chance de geada fraca e isolada. Em Porto Alegre e na capital paulista, tempo firme e com sol. Mínimas de 4 e 5 graus logo cedo. À tarde, as máximas variam entre 16 e 18. Em Salvador, tem alerta para temporais e esquenta até os 27. Amanhã (25), a massa de ar polar avança sobre o centro-sul do país e mantém o tempo firme e as temperaturas baixas. No litoral da Bahia, o avanço da frente fria deve trazer nuvens carregadas.



