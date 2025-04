Setor de serviços cresce 0,8% em fevereiro, impulsionado por informação e comunicação IBGE aponta crescimento anual de 4,2% no setor JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 01h49 (Atualizado em 11/04/2025 - 01h49 ) twitter

Setor de serviços cresce 0,8% em fevereiro, mostra IBGE

O setor de serviços registrou um aumento de 0,8% em fevereiro, conforme dados do IBGE. Este crescimento ocorre após uma queda de 0,6% em janeiro. Na comparação com fevereiro do ano passado, houve um crescimento de 4,2%. O segmento de informação e comunicação foi o principal responsável pelo avanço mensal, com um aumento de 1,8%.

