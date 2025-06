STF avança no julgamento sobre regulação das redes sociais Tribunal já tem maioria para obrigar remoção de conteúdo ofensivo sem ação judicial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF avança no julgamento sobre a regulação das redes sociais no Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) avançou no julgamento sobre a regulação das redes sociais no Brasil. Com o voto favorável do ministro Alexandre de Moraes, o placar chegou a sete a um. O tribunal já formou maioria para exigir que plataformas como Instagram, Facebook, TikTok e X removam conteúdos considerados criminosos ou ofensivos sem necessidade de ação judicial.

O ministro Edson Fachin solicitou mais tempo para votar, adiando a continuação do julgamento para o dia 25. Além de Moraes, votaram a favor os ministros Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luís Fux, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino, enquanto André Mendonça divergiu.

O STF busca agora reunir as diferentes sugestões dos ministros para estabelecer regras de regulação eficazes. A corte discute se as próprias big techs devem filtrar conteúdo ou se um órgão específico deve fiscalizar as plataformas.

Assista ao vídeo - STF avança no julgamento sobre a regulação das redes sociais no Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!