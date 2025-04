STF considera ilegal revista íntima em presídios brasileiros Decisão unânime do Supremo Tribunal Federal estabelece novas medidas de segurança JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 00h40 (Atualizado em 03/04/2025 - 00h40 ) twitter

STF decide, por unanimidade, ilegalidade da revista íntima nos presídios

O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a prática da revista íntima nos presídios do Brasil é ilegal. Essa prática era utilizada para evitar a entrada de drogas, armas e celulares escondidos no corpo dos visitantes. Com a decisão, apreensões feitas durante essas revistas não poderão ser usadas como provas em processos judiciais. O STF também determinou que os presídios têm um prazo de dois anos para instalar portas detectoras de metais, scanners corporais e esteiras de raio-x.

