Brasileirão bate recorde de público e supera marca que durou 14 anos

O Brasileirão mal começou e superou uma marca que durava 14 anos. A primeira rodada teve recorde de público. Na rodada de abertura do Brasileirão, em média, mais de 26 mil torcedores estiveram nos estádios, e esse número deve aumentar ao longo do ano. No ano passado, a marca foi de 25.433.



