STF decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

RESUMO DA NOTÍCIA STF determina prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por violação de restrições judiciais.

Decisão do ministro Alexandre de Moraes foi motivada pelo uso indevido de redes sociais.

Polícia apreendeu celular de Bolsonaro durante buscas em sua residência.

Proibições incluem visitas e uso de celulares, após participação em vídeo considerado incitante.

Entenda por que Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A decisão ocorreu devido ao descumprimento de restrições quanto ao uso de redes sociais.

Policiais federais realizaram buscas na residência de Bolsonaro em Brasília e apreenderam seu celular. O ministro também proibiu Bolsonaro de receber visitas, exceto de familiares imediatos e advogados, além de vetar o uso de celulares.

A infração ocorreu quando Bolsonaro participou de um vídeo na conta do senador Flávio Bolsonaro durante manifestações em seu apoio. O conteúdo do vídeo foi considerado pelo ministro como incitação a ataques ao STF e defesa de interferência estrangeira no Judiciário brasileiro. Até o momento, os advogados de Bolsonaro não se manifestaram sobre o caso.

Assista ao vídeo - Entenda por que Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro

