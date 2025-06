STF libera vídeos de depoimentos sobre suposta tentativa de golpe Ministro Alexandre de Moraes retira sigilo de depoimentos de testemunhas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes retira o sigilo dos depoimentos de testemunhas em ação sobre suposta tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, tornou públicos os vídeos dos depoimentos de testemunhas no processo que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Entre as testemunhas, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, participou de uma reunião em 2022 onde o ex-presidente Jair Bolsonaro teria discutido o golpe, com apoio do então comandante da Marinha.

Durante o depoimento ao STF, Freire Gomes negou ter visto apoio do ex-comandante da Marinha ao plano, o que levou Alexandre de Moraes a adverti-lo sobre a importância de não omitir informações. O ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, também prestou depoimento, confirmando ter participado de uma reunião no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, onde teria sentido pressão para apoiar a suposta trama.

O processo inclui 52 testemunhas, sendo 47 indicadas pela defesa. O interrogatório dos réus está agendado para a próxima semana.

Assista em vídeo - Moraes retira o sigilo dos depoimentos de testemunhas em ação sobre suposta tentativa de golpe

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!