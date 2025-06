STF mantém condenação de Carla Zambelli a dez anos de prisão Decisão unânime inclui multa de R$ 2 milhões; Zambelli está na lista da Interpol JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h27 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h27 ) twitter

STF mantém, por unanimidade, condenação de Carla Zambelli a dez anos de prisão

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a pena de dez anos de prisão para a deputada federal licenciada Carla Zambelli pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Todos os ministros seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes.

A defesa de Zambelli buscava sua absolvição, alegando falta de acesso a todas as provas durante a investigação e contestava uma multa de R$ 2 milhões por danos coletivos. Com essa decisão, não há possibilidade de recurso no processo.

Após ser condenada pelo STF, Zambelli deixou o Brasil e está atualmente na Itália, onde possui cidadania. Ela foi incluída na lista de foragidos da Interpol e pode ser presa em qualquer país membro da organização. Até o momento, Zambelli não se manifestou sobre a decisão do STF. A Câmara dos Deputados deve se posicionar sobre seu mandato, já que a Constituição prevê perda automática do cargo em caso de sentença definitiva.

