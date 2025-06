STF retoma julgamento que pode responsabilizar plataformas digitais pelas publicações dos usuários

O Supremo Tribunal Federal retomou esta semana o julgamento que pode responsabilizar as plataformas digitais e empresas de tecnologia pelo conteúdo publicado pelos usuários. Uma pesquisa mostra que 78% dos brasileiros acreditam que as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas por conteúdos publicados. Para 64% isso ajudaria no combate à desinformação e ao discurso de ódio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!