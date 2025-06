STF ouve réus sobre suposta tentativa de golpe de Estado Ex-comandante da Marinha e ex-ministro da Justiça prestam depoimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 10/06/2025 - 23h15 ) twitter

Além de Bolsonaro, STF ouve outros cinco réus de suposta tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal ouviu depoimentos de réus envolvidos em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Entre eles estão Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que confirmou ter participado de uma reunião sobre um possível decreto golpista, mas negou envolvimento direto ou recebimento de documentos relacionados.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante a invasão das sedes dos três poderes em janeiro de 2023, defendeu sua viagem aos Estados Unidos antes dos ataques e negou conhecimento de indícios de fraude nas urnas eleitorais.

Augusto Heleno exerceu seu direito ao silêncio durante boa parte do interrogatório. O general Paulo Sérgio Nogueira ressaltou que as Forças Armadas têm como função fiscalizar as eleições sem indícios de fraude. Walter Braga Netto negou ter arrecadado fundos para protestos por intervenção militar. Com o fim das oitivas, a fase de instrução se aproxima do encerramento, permitindo novos depoimentos antes das alegações finais e julgamento pelo STF.

