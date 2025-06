Operação no Complexo de Israel interdita duas das principais vias de Rio de Janeiro

Os impactos da violência no Rio de Janeiro refletiram diretamente no cotidiano dos moradores. Duas das principais vias da cidade ficaram interditadas por mais de uma hora e os serviços públicos essenciais foram interrompidos. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos da Avenida Brasil, por mais de uma hora, devido à operação que acontecia no complexo de Israel, a cerca de sete quilômetros de distância. A linha vermelha também foi bloqueada. 50 linhas de ônibus tiveram os trajetos alterados. Os confrontos mudaram a rotina de 21 escolas municipais. Dois postos de saúde suspenderam totalmente o funcionamento. Moradores de bairros vizinhos ao complexo de Israel, na zona norte do Rio, ficaram sem energia depois que um tiro atingiu os transformadores.



