Bolsonaro nega trama golpista, mas admite que tentou anular o resultado das eleições por vias legais

O Supremo Tribunal Federal ouviu nesta terça-feira (10) cinco reús da suposta trama golpista. Bolsonaro admitiu que tentou buscar uma forma de anular o resultado das urnas por vias legais. Ele é apontado pela Procuradoria-Geral da República como o cabeça da organização criminosa que teria tramado um suposto plano de golpe de Estado. Durante o depoimento, Bolsonaro chegou a pedir desculpas ao ministro Alexandre de Moraes por dizer que ele e os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, teriam recebido dinheiro pra fraudar as eleições. A acusação ocorreu durante uma reunião ministerial gravada sem o conhecimento do ex-presidente em janeiro de 2022.



