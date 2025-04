STF suspende processos sobre vínculo empregatício em contratos de PJ Decisão de Gilmar Mendes afeta processos em todo o Brasil até definição de regra geral JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 23h56 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h56 ) twitter

Gilmar Mendes suspende todos os processos sobre contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos judiciais que envolvem a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas. Esta medida é válida em todo o território nacional até que uma norma geral seja definida pela Corte.

O caso que motivou a suspensão trata de um corretor que busca reconhecimento de vínculo trabalhista com uma seguradora através de um contrato de pessoa jurídica.

Gilmar Mendes ressaltou a necessidade de o STF estabelecer diretrizes claras que sejam seguidas por todas as instâncias judiciais do país. Ele criticou a Justiça Trabalhista por frequentemente ignorar as orientações do Supremo, afirmando que isso gera insegurança jurídica e aumenta o número de processos que chegam ao STF. Segundo ele, “o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica”.

A decisão do Supremo visa esclarecer se contratos firmados com pessoas jurídicas são válidos e não configuram uma relação de emprego. Este tipo de contratação é comum em várias áreas, como entregas, corretagem de imóveis, advocacia, artes, saúde e tecnologia. A definição clara sobre a validade desses contratos é essencial para garantir segurança jurídica tanto para empregadores quanto para os trabalhadores contratados.

