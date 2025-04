STF torna réus seis aliados de Bolsonaro por tentativa de golpe Decisão unânime do STF envolve acusações de conspiração para golpe JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h56 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h56 ) twitter

Primeira turma do STF decide, por unanimidade, tornar réus seis aliados de Jair Bolsonaro

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, transformar em réus seis aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia, acusando-os de planejar um golpe de Estado. O Procurador Geral, Paulo Gonet, descreveu as ações de cada acusado.

Os denunciados ocupavam posições de destaque e são acusados de participar de uma organização criminosa com o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito e depor o governo legítimo. Durante a sessão, a ministra Carmen Lúcia contestou declarações feitas pela defesa de Silvinei Vasques sobre o segundo turno das eleições de 2022.

A decisão de lacrar os celulares dos presentes no julgamento gerou polêmica, com a Ordem dos Advogados do Brasil solicitando a revogação dessa medida. Alexandre de Moraes apoiou a denúncia contra todos os acusados.

Os réus incluem Silvinei Vasques, Fernando de Souza Oliveira, Marcelo Costa Câmara, Felipe Garcia Martins Pereira, Marília Ferreira de Alencar e Mário Fernandes. O processo segue para a fase de instrução antes de um novo julgamento para determinar a culpa ou inocência dos envolvidos. As defesas negam participação na tentativa de golpe.

