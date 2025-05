Suprema Corte dos EUA autoriza retirada de vistos de imigrantes Decisão afeta mais de meio milhão de pessoas de países como Venezuela e Cuba JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 31/05/2025 - 00h16 ) twitter

Suprema Corte dos EUA autoriza governo a retirar visto de mais de meio milhão de imigrantes

A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou uma medida emergencial permitindo ao governo de Donald Trump revogar o visto de mais de meio milhão de imigrantes. A decisão recebeu apoio de sete dos nove juízes.

Os imigrantes afetados são principalmente da Venezuela, Cuba, Haiti e Nicarágua e vivem nos EUA sob um programa federal iniciado em 2023. Esta é a segunda vitória recente das políticas imigratórias de Trump na Suprema Corte. Anteriormente, já havia sido autorizada a revogação de vistos temporários para venezuelanos.

O governo agora visa aumentar as detenções diárias para atingir uma meta anual ambiciosa. Além disso, as chamadas cidades santuário enfrentam pressão para colaborar com as políticas federais ou arriscar perder investimentos federais. O Departamento de Segurança Interna divulgou uma lista com mais de 500 regiões potencialmente afetadas.

