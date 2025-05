PIB cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação aos últimos três meses de 2024. O crescimento foi puxado principalmente pela agropecuária. Em relação ao mesmo período de 2024, a economia avançou 2,9%, mesmo com os juros altos. A indústria cresceu 2,4%. O setor de serviços, 2,1%. O destaque foi a agropecuária com alta de 10,2%.



