Suspeita de gripe aviária fecha zoológico de Brasília

Morte de animais por suspeita de gripe aviária provoca o fechamento do zoológico de Brasília

A morte de um pombo e um irerê, possivelmente por gripe aviária, levou ao fechamento temporário do zoológico de Brasília por decisão do governo do Distrito Federal. As amostras das aves foram enviadas para análise.

Em Minas Gerais, foi decretada situação de emergência sanitária após a confirmação de gripe aviária em dois gansos e um cisne encontrados mortos em Mateus Leme. O local foi interditado e medidas preventivas foram implementadas para evitar a disseminação do vírus.

A primeira ocorrência da doença no Brasil foi registrada em uma granja comercial em Monte Negro, no Rio Grande do Sul, há duas semanas. Como resultado, 24 países suspenderam as importações de frango do Brasil. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a situação está sob controle.

