Lula entrega obras de transposição do rio São Francisco em PE e PB

O presidente Lula entregou nesta quarta-feira (28) obras de transposição do Rio São Francisco em Pernambuco e na Paraíba. O objetivo é melhorar o abastecimento de água para 237 cidades. A expectativa é beneficiar cerca de oito milhões de pessoas em Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O investimento é de mais de R$ 490 milhões. As obras custarão quase R$ 1,5 bilhão e devem acabar em outubro de 2026. O presidente falou também sobre a Medida Provisória, chamada tarifa social de energia, enviada ao Congresso na semana passada.



