Suspeito de ataque a Vinicius Drummond se entrega à polícia no Rio

Segundo suspeito de participar do atentado contra o bicheiro Vinicius Drummond no RJ é preso

O segundo suspeito envolvido na tentativa de homicídio contra Vinicius Drummond foi detido no Rio de Janeiro. Luiz César Cunha, policial militar, se apresentou na delegacia de homicídios. O crime ocorreu há dez dias na movimentada Avenida das Américas, Barra da Tijuca, enquanto Drummond saía de uma academia. Câmeras de segurança captaram Cunha no local horas antes do ataque. Um primeiro suspeito, um ex-policial militar, já havia sido preso anteriormente. As autoridades ainda buscam outros dois suspeitos relacionados ao atentado.

