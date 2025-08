Suspeito de matar empresária em Barueri é preso Fábio Soalheiro alegou convulsão, mas evidências indicam violência JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h30 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Fábio Soalheiro, de 59 anos, foi preso em Barueri por suspeita de assassinar sua namorada, Bruna Carvalho, de 35 anos.

Ele alegou que Bruna teve uma crise convulsiva, mas evidências encontradas indicam violência no apartamento.

Câmeras de segurança mostraram Fábio colocando malas no carro da vítima, e a perícia encontrou sangue em cobertores no veículo.

Fábio já era procurado por violência doméstica e por não pagar pensão alimentícia, e a defesa alega que as lesões foram acidentais.

Suspeito de matar empresária em condomínio de alto padrão em Alphaville é preso na Grande São Paulo

Fábio Soalheiro, de 59 anos, foi preso em Barueri, na Grande São Paulo, suspeito de assassinar sua namorada, Bruna Carvalho, de 35 anos. Ele chamou o socorro alegando que ela teve uma crise convulsiva, mas guardas municipais encontraram sinais de violência no apartamento.

Câmeras de segurança registraram Fábio colocando malas no carro da vítima. A perícia encontrou cobertores com sangue no veículo. Fábio já era procurado por violência doméstica em Santa Catarina e por não pagar pensão alimentícia.

Vizinhos relataram brigas frequentes entre o casal e ouviram barulhos na noite anterior ao crime. Bruna havia buscado ajuda em um centro para mulheres em situação de violência. A defesa de Fábio afirma que as lesões foram acidentais durante convulsões.

Assista ao vídeo - Suspeito de matar empresária em condomínio de alto padrão em Alphaville é preso na Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!