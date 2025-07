Tiroteio na Praça Seca interrompe transporte público no Rio Confronto entre policiais e traficantes resulta em morte e prisão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 09h10 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tiroteio entre traficantes e policiais interrompe circulação do transporte público no RJ

Um tiroteio entre policiais e traficantes na zona oeste do Rio de Janeiro causou pânico entre moradores e interrompeu a circulação do transporte público na manhã desta segunda-feira (21). O confronto ocorreu na região da Praça Seca, onde a polícia militar foi recebida a tiros durante patrulhamento nos acessos à comunidade Batomuxi.

Durante o incidente, barricadas foram incendiadas por traficantes, complicando a remoção dos bloqueios na principal avenida do bairro. A circulação de seis linhas do sistema integrado de ônibus BRT foi interrompida por quase uma hora, deixando passageiros em pânico.

Quatro suspeitos foram baleados e levados ao hospital; um deles não resistiu aos ferimentos. O chefe do tráfico local, Rubens Carneiro Cerqueira, foi preso sob acusação de envolvimento em um triplomicídio.

No primeiro semestre deste ano, foram registrados 154 tiroteios na região metropolitana do Rio, representando um aumento de 48% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esses confrontos afetam diretamente a vida dos moradores e serviços essenciais como saúde e educação.

‌



Assista ao vídeo - Tiroteio entre traficantes e policiais interrompe circulação do transporte público no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!