Torcedor do Flamengo é condenado a 14 anos por morte de palmeirense Condenação ocorreu após briga entre torcidas em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 22h40 (Atualizado em 21/05/2025 - 00h06 )

Flamenguista acusado de arremessar garrafa que matou uma palmeirense é condenado a 14 anos de prisão

Jonathan Messias dos Santos, torcedor do Flamengo, foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio após uma briga entre torcidas em São Paulo. Durante o tumulto antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, ele lançou uma garrafa que atingiu Gabriela Annelli no pescoço. A jovem de 23 anos faleceu após dois dias internada devido aos ferimentos.

A defesa já anunciou que pretende recorrer da decisão. Os pais de Gabriela expressaram gratidão aos assistentes de acusação após aguardarem quase 16 horas pelo veredito. A condenação foi decidida por maioria de votos dos jurados. Apesar disso, a defesa considera a pena branda e planeja buscar um aumento na sentença através de recurso.

