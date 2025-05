Tornados ameaçam milhões nos Estados Unidos Alertas são emitidos enquanto quase 30 mortes são registradas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h06 ) twitter

Temporada de tornados deixa mais de sete milhões de pessoas em risco nos EUA

Nos Estados Unidos, a temporada de tornados colocou mais de sete milhões de pessoas em risco, com alertas emitidos para as regiões Centro-Oeste e Sul do país. No Tennessee, ventos intensos arrancaram o telhado de uma fábrica, espalhando destroços pelo céu. Além disso, estados como Kentucky e Oklahoma também foram atingidos pela força dos tornados. Desde o fim de semana, quase 30 mortes foram registradas em várias partes do país devido a esses eventos climáticos extremos.

