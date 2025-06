Tráfego fica intenso nas estradas paulistas durante feriado prolongado Operação Estrada da CET busca gerenciar fluxo nas rodovias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 00h40 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h40 ) twitter

Mais de 17 milhões de veículos devem circular pelas rodovias de SP neste feriado prolongado

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implementa a Operação Estrada para gerenciar o tráfego nas rodovias de São Paulo. Estima-se que cerca de 2,5 milhões de veículos se desloquem em direção ao litoral e interior do estado.

Na rodovia dos Imigrantes, principal via para a Baixada Santista, o tráfego flui bem, com previsão de aproximadamente 635 mil veículos no sistema Anchieta-Imigrantes. O interior do estado deve receber mais de 1,2 milhão de veículos nas principais rodovias.

O pico do movimento é esperado entre a noite de quarta-feira (18) e a manhã de quinta-feira (19). As autoridades recomendam que motoristas planejem suas viagens para evitar congestionamentos.

Assista ao vídeo - Mais de 17 milhões de veículos devem circular pelas rodovias de SP neste feriado prolongado

