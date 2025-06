Justiça decreta sigilo na investigação da morte do empresário Adalberto Junior

A Justiça decretou sigilo na investigação da morte do empresário Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Depois da divulgação dos laudos, a Polícia Civil negou que haja comprovação de que Adalberto tenha tido relações sexuais antes da morte. Os laudos periciais não indicaram novos caminhos, mas serviram para confirmar que ele foi vítima de homicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!