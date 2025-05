Traficante procurado morre em operação policial no Complexo da Maré Ação da PM fecha vias expressas e interrompe serviços públicos no Rio de Janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h31 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Traficante altamente procurado no RJ é morto em operação da PM no Complexo da Maré

Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro foi morto durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, Zona Norte. A ação resultou em intenso tiroteio, levando ao fechamento das principais vias expressas como as linhas Vermelha e Amarela e a Avenida Brasil. O bloqueio afetou o trânsito e paralisou serviços públicos.

A operação foi uma resposta à morte de dois agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no ano anterior. Thiago da Silva Foley, conhecido como TH, liderava uma das maiores facções criminosas do estado e possuía uma extensa ficha criminal com envolvimento em homicídios e roubos.

Além do traficante, outros dois homens que faziam sua escolta foram mortos. Em retaliação, criminosos incendiaram pneus e ergueram barricadas. Como resultado, 70 linhas de ônibus mudaram suas rotas e atividades em 45 escolas públicas e quatro unidades de saúde foram suspensas.

Assista em vídeo - Traficante altamente procurado no RJ é morto em operação da PM no Complexo da Maré

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!