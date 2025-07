Tragédia no RS: Criança com autismo morre após queda em cânion Laudo revela politraumatismo; corpo será levado para Curitiba JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/07/2025 - 01h35 (Atualizado em 12/07/2025 - 01h35 ) twitter

Laudo conclui que criança que morreu ao cair de cânion no RS sofreu politraumatismo

Um laudo pericial revelou que Bianca Zanella, uma menina de 11 anos com autismo, sofreu politraumatismo fatal após cair de um cânion no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu no Parque Nacional da Serra Geral, onde a área foi fechada para perícia pela Polícia Civil. O cânion Fortaleza possui paredões de até 900 metros de altura, e Bianca foi encontrada sem vida a 70 metros abaixo do mirante.

O resgate durou 10 horas, com equipes usando cordas para acessar o local onde a criança estava. Bianca estava com a família quando correu em direção ao penhasco. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul iniciou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.

O governo do Paraná disponibilizou aeronaves para auxiliar a família, transportando parentes e o corpo da menina até Curitiba. A administração do parque informou que está prestando apoio à família. As atividades nos cânions devem ser retomadas em breve.

