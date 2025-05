Troféu do Mundial de Clubes é exibido na sede do Palmeiras em São Paulo Leila Pereira comenta expectativas para a temporada do clube JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 10/05/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa chega a SP e ficará até domingo (11) na sede do Palmeiras

O troféu do Mundial de Clubes da FIFA está em exibição na sede do Palmeiras em São Paulo até domingo. A presidente do clube, Leila Pereira, recebeu a taça e expressou otimismo sobre as chances de sucesso nesta temporada.

Com o Palmeiras liderando o Brasileirão com 16 pontos, o time se prepara para enfrentar o São Paulo no domingo na Arena Barueri, devido a um evento no Allianz Parque. O estádio palmeirense também receberá a partida entre Santos e Ceará na segunda-feira. Enquanto isso, o Corinthians jogará contra o Mirasol fora de casa. A RECORD transmitirá Botafogo contra Internacional no estádio Nilton Santos no domingo.

Assista em vídeo - Troféu do Mundial de Clubes da Fifa chega a SP e ficará até domingo (11) na sede do Palmeiras

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!