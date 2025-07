Trump firma acordo comercial com União Europeia em visita à Escócia Presidente dos EUA discute tarifas e relações internacionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 22h15 (Atualizado em 28/07/2025 - 22h15 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Trump assina acordo comercial com a União Europeia durante visita à Escócia.

Novas tarifas são estabelecidas: 15% para a maioria dos produtos e 50% para aço e alumínio.

Líderes europeus têm opiniões divergentes sobre o acordo; alguns veem como caminho para a estabilidade econômica.

EUA também reatam negociações comerciais com a China na Suécia.

Donald Trump fecha acordo com a União Europeia

Durante uma visita à Escócia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou um novo acordo comercial com a União Europeia. O acordo estabelece tarifas de 15% para a maioria dos produtos entre os dois blocos, enquanto aço e alumínio ficam com taxas de 50%. A decisão ainda precisa ser aprovada por todos os países do bloco europeu.

Em um encontro com o primeiro-ministro britânico na Escócia, Trump inverteu o protocolo tradicional de recepção diplomática. Durante a reunião, ele também abordou o conflito entre Rússia e Ucrânia, afirmando que reduziu o prazo para um acordo de paz de 50 para 12 dias, embora não tenha observado avanços até o momento.

Líderes europeus expressaram opiniões divergentes sobre o acordo comercial. O primeiro-ministro francês criticou a decisão, enquanto a primeira-ministra italiana apoiou a iniciativa. Outros países como Portugal, Alemanha e Bélgica acreditam que o acordo pode trazer estabilidade econômica e evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos.

Simultaneamente, os EUA retomaram negociações comerciais com a China na Suécia, buscando encerrar retaliações tarifárias mútuas antes do prazo final em 12 de agosto.

