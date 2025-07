Fraude no INSS: quatro técnicos são afastados por suspeita de participação no esquema

Quatro técnicos do INSS foram afastados por suspeita de participação no esquema de descontos ilegais na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. O ressarcimento às vítimas começou na última quinta-feira (24) e mais de 500 mil beneficiários já foram reembolsados. O governo liberou crédito de R$ 3,3 bilhões para garantir o pagamento. A previsão é de que mais de 1,1 milhão pessoas sejam pagas até esta quarta-feira (31).



