Trump firma acordos bilionários com Emirados Árabes Unidos Acordos incluem transporte aéreo e centro de inteligência artificial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h41 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump fecha mais de 200 bilhões de dólares em acordos com Emirados Árabes Unidos

Na fase final de sua viagem ao Oriente Médio, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, firmou acordos que somam mais de 200 bilhões de dólares com os Emirados Árabes Unidos. Os acordos abrangem setores como transporte aéreo e a criação de um grande campo de dados de inteligência artificial em Abu Dhabi.

O projeto de inteligência artificial, anunciado pelo governo americano, será o maior fora dos Estados Unidos e ocupará uma área de 25 quilômetros quadrados. O local terá capacidade energética suficiente para abastecer uma cidade do porte de Miami.

Antes de sua chegada aos Emirados, Trump esteve no Catar, onde visitou a maior base militar americana na região e anunciou acordos de defesa no valor de até 42 bilhões de dólares e outros destinados à modernização da base. Trump também discutiu questões relacionadas à Faixa de Gaza e mencionou estar próximo de um acordo nuclear com o Irã, que poderá resultar na suspensão de sanções em troca de limitações ao programa nuclear iraniano.

Assista em vídeo - Trump fecha mais de 200 bilhões de dólares em acordos com Emirados Árabes Unidos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!