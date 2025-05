Senado da Itália aprova PL que limita a concessão de cidadania italiana

O Senado da Itália aprovou um projeto de lei que limita a concessão de cidadania italiana apenas a filhos e netos de italianos e em condições específicas. O texto ainda precisa de aprovado pela Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, o decreto abre uma exceção para quem já protocolou o processo de cidadania antes do dia 27 de março. Depois desta data o pedido passa a ficar sujeito às novas regras. Oficialmente, o governo italiano alega sobrecarga de pedidos em tribunais e prefeituras e que muitos requerentes não teriam vínculo familiar com a Itália.



