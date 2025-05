Trump realiza coletiva para marcar saída de Elon Musk do governo Presidente dos EUA agradece Musk com chave dourada por contribuição no governo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 31/05/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump elogia trabalho de Musk em coletiva de imprensa para marcar a saída do bilionário do governo

O presidente Donald Trump organizou um evento na Casa Branca para assinalar a saída de Elon Musk de seu cargo no governo. Durante a cerimônia, Trump reconheceu as contribuições de Musk enquanto liderou o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, presenteando-o com uma chave dourada em sinal de gratidão. Musk esteve no cargo por 128 dias, período em que se dedicou a implementar cortes de gastos.

Apesar de sua saída, Musk enfatizou que continuará próximo ao presidente, oferecendo conselhos sempre que necessário. Durante a coletiva, ele também esclareceu que seu olho roxo foi resultado de uma brincadeira com seu filho de 5 anos.

Ainda na coletiva, Trump mencionou a importância de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos, mas destacou a necessidade de estabelecer um limite. Ele citou que atualmente 31% dos estudantes em Harvard são estrangeiros. Após a coletiva, Trump viajou para Pittsburgh, Pensilvânia, para participar de negociações entre a US Steel e a Nippon Steel, um acordo que, quando finalizado, poderá criar mais de 70 mil empregos. Trump também anunciou o aumento das tarifas sobre a importação de aço para 50%, visando priorizar a produção nacional.

Assista em vídeo - Trump elogia trabalho de Musk em coletiva de imprensa para marcar a saída do bilionário do governo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!