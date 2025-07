Trump sanciona pacote fiscal no Dia da Independência dos EUA Medida aumenta gastos em defesa e fronteiras, mas reduz investimentos em educação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h31 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h31 ) twitter

Trump escolhe Dia da Independência dos EUA para sancionar novo pacote fiscal

O presidente Donald Trump escolheu o Dia da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho, para sancionar um novo pacote fiscal que amplia despesas com defesa e segurança nas fronteiras, enquanto corta investimentos em áreas como educação, energia sustentável e saúde. A medida foi aprovada por uma margem apertada e pode aumentar a dívida dos EUA em mais de 3 trilhões de dólares.

As comemorações do Dia da Independência, uma data significativa para os americanos, incluem uma expectativa de que mais de 72 milhões de pessoas viagem pelo país. Em Washington, D.C., estão preparados eventos como a tradicional queima de fogos entre o Memorial de Lincoln e o Monumento a Washington. Visitantes destacam a atmosfera festiva que envolve a cidade.

Além disso, Trump mencionou que o Irã busca diálogo com os EUA após um recente ataque a usinas nucleares iranianas. O presidente também conversou com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky sobre apoio com armas de defesa aérea.

