Turista Daiane Marques morre após queda na Pedra do Elefante Polícia Civil investiga causas do acidente fatal em Minas Gerais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 22h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 22h58 ) twitter

Minuto JR: Corpo da turista Daiana Marques, morta após queda da Pedra do Elefante, é enterrado em SP

O corpo de Daiane Marques foi sepultado em Cordeirópolis, São Paulo, após sua morte no último fim de semana. A turista faleceu ao cair de cerca de 100 metros na Pedra do Elefante, Minas Gerais, durante uma prática de rapel. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

