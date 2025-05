Ucrânia e Alemanha anunciam produção conjunta de mísseis Parceria militar busca aumentar pressão sobre a Rússia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 00h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ucrânia e Alemanha anunciam produção conjunta de mísseis de longo alcance

Durante visita a Berlim, os líderes da Ucrânia e Alemanha anunciaram um acordo para produção conjunta de mísseis de longo alcance. A iniciativa busca intensificar a pressão sobre o governo russo em meio ao conflito em curso.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, formalizaram a cooperação militar, que foi vista com preocupação por Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. A Rússia sugeriu negociações diretas com a Ucrânia para discutir o término do conflito, propondo condições que incluem o compromisso dos líderes ocidentais de não expandir alianças militares para nações vizinhas à Rússia, como a Ucrânia. As exigências russas também incluem a suspensão das sanções ocidentais.

Assista em vídeo - Ucrânia e Alemanha anunciam produção conjunta de mísseis de longo alcance

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!