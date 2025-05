União Europeia pressiona por trégua de 30 dias antes de reunião entre Zelensky e Putin Encontro pode marcar primeira negociação direta desde o início do conflito JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h37 (Atualizado em 13/05/2025 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

UE exige que Putin aceite uma trégua de 30 dias com a Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aguarda a confirmação de um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir o fim do conflito entre os dois países. Diplomatas da União Europeia exigem que a Rússia concorde com uma trégua de 30 dias como pré-condição para qualquer negociação de paz. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kalas, reiterou a necessidade de um cessar-fogo durante uma reunião em Londres.

Desde o início da guerra, há mais de três anos, Zelensky e Putin não se reuniram pessoalmente. A última tentativa de negociação direta ocorreu em março de 2022, em Istambul. Zelensky confirmou sua presença em uma reunião na Turquia, esperando que Putin também compareça. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu-se para mediar as conversas entre os líderes.

Assista em vídeo - UE exige que Putin aceite uma trégua de 30 dias com a Ucrânia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!