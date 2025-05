Vacinação contra a gripe é ampliada em resposta ao aumento de casos Cidades brasileiras enfrentam emergência em saúde devido à síndrome respiratória aguda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 01h26 (Atualizado em 17/05/2025 - 01h26 ) twitter

Baixa procura pela vacina da gripe acende alerta após alta nos casos de síndrome respiratória aguda

O aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave levou diversas cidades brasileiras a declararem situação de emergência. A baixa adesão à vacinação contra a gripe tem gerado preocupações, especialmente porque a doença se tornou a principal causa de morte entre idosos. Para conter o avanço da doença, algumas regiões, como Santos, no litoral sul de São Paulo, decidiram ampliar a vacinação para toda a população.

A prefeitura de Santos instalou postos temporários de vacinação, incluindo o estádio do Santos como ponto de imunização. No primeiro dia, o número de vacinados triplicou, alcançando quase 60 mil pessoas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, totalizando mais de 80 milhões de pessoas no Brasil.

Além de Santos, outras cidades como Porto Alegre, Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro e Curitiba também expandiram a vacinação. Em São Paulo, a vacina estará disponível para todos a partir da próxima segunda-feira. A desinformação e desconfiança sobre a vacina são apontadas como fatores que contribuem para a baixa procura. Esforços estão sendo feitos para conscientizar a população sobre sua importância.

Porto Alegre e Campo Grande, além de municípios em Minas Gerais, declararam emergência em saúde devido ao aumento dos casos. Segundo a Fiocruz, a influenza A é agora a principal causa de morte por síndrome respiratória aguda grave no país.

