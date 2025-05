Vasco e Sport anunciam novos técnicos para suas equipes Fernando Diniz retorna ao Vasco e António Oliveira assume o Sport JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/05/2025 - 00h09 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h09 ) twitter

Vasco e Sport oficializam a contratação dos novos técnicos

O Vasco e o Sport anunciaram oficialmente a contratação de seus novos técnicos após extensas negociações. Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense e da seleção brasileira, assinou contrato com o Vasco até o fim do próximo ano. Ele está de volta ao clube depois de quatro anos e iniciará os treinamentos na próxima segunda-feira.

No Sport, o português António Oliveira foi contratado até o final de 2025. Ele poderá comandar a equipe já no próximo domingo em uma partida contra o Cruzeiro na Ilha do Retiro. A expectativa é que Oliveira possa conquistar a primeira vitória do clube pernambucano no Campeonato Brasileiro.

