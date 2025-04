Velório público do Papa Francisco tem início no Vaticano Corpo do Papa Francisco ficará exposto até sexta-feira com segurança reforçada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h13 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h13 ) twitter

Corpo do Papa Francisco ficará exposto em velório público até sexta (25), no Vaticano

O velório público do Papa Francisco começou nesta quarta-feira no Vaticano, onde o corpo permanecerá exposto até sexta-feira. O caixão foi transportado da capela para o local do velório dentro dos muros do Vaticano. A cerimônia inicial contou com a presença de líderes religiosos antes da abertura ao público.

A Premier da Itália, Giorgia Meloni, e o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, compareceram ao velório. Espera-se que cerca de 200 mil pessoas participem do funeral no sábado, incluindo aproximadamente 200 chefes de Estado. A segurança foi intensificada com drones e câmeras monitorando as áreas ao redor.

Enquanto isso, cardeais se reúnem para discutir o futuro da Igreja após a morte do Papa. Em maio, um Conclave com a participação de 133 cardeais será realizado para escolher o novo Papa.

