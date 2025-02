14 estados brasileiros terminam 2024 com a menor taxa de desemprego da história

O IBGE divulgou, nesta sexta (14), que 14 estados brasileiros terminaram 2024 com a menor taxa de desemprego já registrada na história. Mato Grosso aparece em primeiro lugar, com 2,6% de desocupação. Em seguida, Santa Catarina (2,9%) e Rondônia (3,3%). Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a taxa anual de desocupação no país, que é um retrato do desemprego, está menor.



