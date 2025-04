16% dos brasileiros vivem em ruas sem calçadas, aponta pesquisa do IBGE

16% dos brasileiros vivem em ruas sem calçadas, segundo um mapeamento divulgado pelo IBGE. A pesquisa mostra que a situação da infraestrutura urbana no país melhorou, mas ainda existem muitos desafios para melhorar a qualidade de vida da população. Um exemplo de urbanização em equilíbrio com a natureza é a cidade paranaense de Maringá. Quase 99% dos moradores vivem em ruas e avenidas arborizadas. Mas em todo o país, quase 34% da população mora em vias sem nenhuma árvore. A análise também mostra a falta de estrutura de drenagem em muitos municípios. Não há bueiros e bocas de lobo onde reside quase metade da população. Confira mais detalhes.



