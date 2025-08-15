Logo R7.com
17 pessoas são presas suspeitas de participar de esquema de roubo de celulares

Suspeitos enganavam plataforma de vendas e causaram prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão

JR na TV|Do R7

Dezessete pessoas foram presas, suspeitas de participar de um esquema de roubo de celulares, e ainda de enganar uma plataforma de vendas na internet. O site percebeu que alguns clientes pediam reembolso após a compra ser enviada. Os criminosos ficavam com o celular e o dinheiro e devolviam para empresa pedras na caixa do produto. Policiais surpreenderam os suspeitos nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (14). A quadrilha operava no litoral paulista. A polícia estima que o prejuízo à plataforma chegue a R$ 1,5 milhão.

