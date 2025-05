57 milhões de brasileiros vivem em cidades com desenvolvimento baixo ou crítico, aponta estudo

57 milhões de brasileiros vivem em cidades com desenvolvimento baixo ou crítico. É o que mostra um estudo divulgado, hoje (08), pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O levantamento mais recente, com base nos dados coletados em 2023, revelou que quase 43% das cidades brasileiras estão com baixo desenvolvimento socioeconômico. A realidade é ainda pior para 4,5% da população. 249 municípios estão em situação crítica.



