62% dos brasileiros acham que Lula não deve ser candidato à reeleição em 2026, mostra pesquisa

Mais de 60% dos brasileiros acreditam que o presidente Lula não deve tentar a reeleição em 2026. É o que revela uma pesquisa do Ipec divulgada neste sábado (15) e que confirma uma queda de popularidade. A pesquisa revela que o percentual de brasileiros que acham que Lula não deve ser candidato à reeleição subiu de 58% para 62% em relação ao levantamento feito em setembro do ano passado. A rejeição à reeleição aumentou mesmo entre os eleitores de Lula. 32% dos que votaram nele em 2022 agora defendem que ele não tente um novo mandato, uma alta de 8 pontos em relação ao cenário anterior. O percentual de brasileiros que acham que Lula não faz um bom trabalho subiu de 27% para 36%. O Ipec fez 2 mil entrevistas entre 6 e 10 de fevereiro em 131 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi divulgado um dia após uma pesquisa do Datafolha indicar queda na aprovação de Lula. Nos bastidores, o governo está preocupado.



