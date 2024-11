8 de janeiro: Justiça da Argentina emite mandados de prisão contra 61 brasileiros condenados

A Justiça argentina emitiu mandados de prisão contra 61 brasileiros condenados pelos ataques contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro do ano passado. A decisão foi anunciada depois que a embaixada do Brasil em Buenos Aires enviou os pedidos de extradição para a chancelaria argentina, a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.