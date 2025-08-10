80 anos depois de ataque nuclear, Hiroshima se transforma em símbolo da busca pela paz

Hiroshima, a outra cidade japonesa devastada por uma bomba atômica, é hoje símbolo mundial da busca pela paz. Veja na reportagem especial a força das gerações japonesas, que juntas, constroem um futuro sem armas de destruição em massa.



