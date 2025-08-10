Logo R7.com
80 anos depois de ataque nuclear, Hiroshima se transforma em símbolo da busca pela paz

A cultura da cidade gira em torno de um único sentimento: sensibilizar autoridades e cidadãos em todo o mundo para que o que aconteceu há 80 anos não se repita

JR na TV|Do R7

Hiroshima, a outra cidade japonesa devastada por uma bomba atômica, é hoje símbolo mundial da busca pela paz. Veja na reportagem especial a força das gerações japonesas, que juntas, constroem um futuro sem armas de destruição em massa.

