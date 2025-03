A pedido da PGR, Moraes arquiva inquérito que investiga Ibaneis Rocha pelos atos antidemocráticos

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre De Moraes, arquivou o inquérito que investigava o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por suposta omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, não foram encontrados elementos que justificam a continuidade do processo.



