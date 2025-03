Abaixo das expectativas, Botafogo tenta se recuperar antes da estreia no Brasileirão

O Botafogo começou o ano muito abaixo das expectativas criadas por um 2024 glorioso. Depois da eliminação precoce no Campeonato Carioca e das perdas da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, o objetivo agora é usar o tempo livre para as novas contratações se adaptarem antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Para manter o ritmo de competição, o Alvinegro disputa um amistoso contra o Novorizontino, neste sábado (22).



