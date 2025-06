‘Abin paralela’: PF indicia Bolsonaro e outras 36 pessoas por esquema de espionagem ilegal

A Polícia Federal indiciou 37 pessoas no inquérito que investiga um esquema de espionagem ilegal na chamada "Abin paralela". Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual diretor da agência, Luiz Fernando Corrêa. Segundo a investigação, policiais, agentes, servidores e funcionários da Agência Brasileira de Inteligência teriam formado uma organização criminosa para espionar autoridades públicas e pessoas consideradas inimigas do então presidente Jair Bolsonaro.



